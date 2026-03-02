クラウドワークス<3900.T>が大幅高で５日続伸している。前週末２７日の取引終了後、同日付でクラウドＷの大株主でバッファロー<6676.T>社長でもある牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを目的とする秘密保持契約を締結したと発表しており、好感した買いが集まっている。クラウドＷによると、同社が２月１３日に２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を開示したところ、牧氏から代理人を通じてクラウドＷ株式の追加取得を希望する旨の連絡を受けたことをきっかけに協議を行い、今回の契約締結に至ったという。



牧氏が２月２７日に関東財務局へ提出した変更報告書によると、同氏は２月１８日に発行済み株式総数の３０％超を保有するための買収ではない提案を、３月末に行う意向をクラウドＷの取締役に伝えていた。同氏の直近の株式保有割合は６．０２％だった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS