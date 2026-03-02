放置厳禁！ 「血尿」や「尿の勢いが弱い」は病気のサイン？ 受診すべき5つの目安【医師解説】

「最近トイレが近い」「尿の勢いが弱い」「残尿感がある」など、排尿に関する悩みは年齢を重ねるとともに増えていきます。中には、そのまま放置してはいけないケースも……。そこで、かとう泌尿器科・内科クリニックの加藤先生に、見逃してはいけない排尿トラブルのサインと受診のポイントについて伺いました。

※2025年11月取材。

監修医師：

加藤 隆（かとう泌尿器科・内科クリニック）

2011年藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）医学部卒業。社会保険中京病院（現・JCHO中京病院）での初期研修後、同院泌尿器科、名古屋第一赤十字病院（現・日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院）泌尿器科に勤務。2024年より加藤医院を経て現職。日本泌尿器科学会 専門医・指導医、泌尿器内視鏡手術 技術認定医、泌尿器ロボット支援手術 認定医。

その排尿トラブル、体からのサインかも!?

編集部

排尿トラブルには、どのような種類がありますか？

加藤先生

特に注意が必要なのは血尿です。ほかにも尿の勢いが弱い、残尿感がある、夜間に何度もトイレに起きる、排尿時に痛みがある、尿の回数が多い、排尿まで時間がかかる――。これらは代表的な症状です。いずれも加齢による変化と思われがちですが、病気のサインであることも少なくありません。

編集部

どのような病気が排尿に関係しているのでしょうか？

加藤先生

最も多いのは前立腺肥大症です。ほかには過活動膀胱（ぼうこう）、膀胱炎、前立腺炎、神経性の膀胱機能障害なども挙げられます。特に「排尿後もスッキリしない」「尿が細い」「残尿感が続く」といった症状がある場合は、早めの受診が必要です。また、膀胱がんや前立腺がんなどの悪性腫瘍が原因となっているケースもあるため、鑑別するためにも早期の受診が重要です。

編集部

なぜ放置してはいけないのですか？

加藤先生

尿の出にくさを放置すると、膀胱で尿が過剰にたまることが多くなるからです。その状態が続くと膀胱の働きが弱まり、さらに排尿が困難となったり、尿が出せなくなったりする（尿閉）こともあります。また腎臓に負担がかかり、腎機能低下につながるリスクもある上に、全身の健康に影響を及ぼします。そのため、できるだけ症状が軽いうちに治療を始めましょう。肉眼でも確認できるほどの血尿が出た場合は、決して放置してはいけません。繰り返しになりますが、膀胱がんなどの悪性疾患が原因で起きているトラブルの可能性もあります。痛みがなく一時的に改善することがあっても、次に血尿が出たときにはすでにがんが進行しているケースもあるため、早めの受診が大切です。

編集部

排尿トラブルは「男性特有の病気」という印象がありますが、女性にも関係しますか？

加藤先生

はい。女性でも膀胱炎や過活動膀胱によって頻尿や尿漏れが起こります。特に、出産や加齢で骨盤底筋が弱まると、尿漏れや残尿といった症状がしばしば見受けられます。

受診を検討すべき5つのサイン

編集部

どんな症状があれば受診すべきでしょうか？

加藤先生

①血尿が出る

②排尿困難（尿の出が悪い、出た後もスッキリしない）

③排尿時痛

④夜間に何度もトイレに起きる

⑤尿失禁、尿切迫感

この5つは特に注意が必要です。血尿が出たときは、膀胱がんや尿路結石などの重大な病気を抱えている可能性もあります。

編集部

頻尿はどのようなメカニズムで起こるのですか？

加藤先生

さまざまな要因がありますが、頻尿の原因の一つとして、まずは膀胱が過敏になって少量の尿でも強い尿意を感じてしまう過活動膀胱が挙げられます。加えて、水分の取り過ぎやカフェインの過剰摂取、ストレスなどの心因性要因も関係します。さらに、加齢による膀胱容量の減少や、前立腺肥大症による尿道圧迫、脳や脊髄（せきずい）の神経疾患による排尿制御機能の低下なども、頻尿の一因となります。

編集部

夜中にトイレが近くなるのはなぜですか？

加藤先生

多くの場合、夜中にトイレに行く回数は加齢とともに増えてきます。その一因として多いのが「夜間多尿」と呼ばれる症状です。これは、夜間に作られる尿の量自体が多くなる状態のことで、年齢とともに尿量を調節するホルモン機能が低下することや、腎臓の働きの変化により夜間も尿を作りやすくなることが主な原因といわれています。さらに、夜中にトイレが近くなるのは前立腺肥大症や心不全、睡眠時無呼吸症候群、睡眠障害などの病気が関係していることもあります。こうした背景が重なることで、夜中に目が覚めてトイレに行く回数が増加するのです。「夜間多尿」に該当した場合、前立腺肥大症や過活動膀胱の治療をしても夜間の尿回数が改善しないこともあります。夜間頻尿や夜間多尿が続く場合は、泌尿器科で「排尿日誌（排尿の回数・量・時間）」をつけて原因を調べるとともに、必要に応じて医療機関で内科的な検査を受けることをおすすめします。一人ひとりに合った適切な対策を講じることが大切です。

編集部

病院では、具体的にどのような検査をおこなうのですか？

加藤先生

尿検査、超音波検査、残尿測定などですね。痛みを伴う検査はほとんどなく、短時間で終わります。症状に応じて、専用のトイレで排尿の勢いを測る検査や、PSA検査（前立腺がんを発見するためにおこなう血液検査）をおこなうこともあります。

早期治療がポイント。恥ずかしがらずに受診を！

編集部

排尿トラブルには、どのような治療法がありますか？

加藤先生

原因となる疾患にもよりますが、薬物療法が基本で、尿道を広げる薬や膀胱の緊張を和らげる薬を使用します。前立腺肥大症が原因の場合は、症状や前立腺の大きさに応じて手術を検討します。最近では、体への負担が少ない経尿道的水蒸気治療（WAVE治療）も選択肢の一つです。

編集部

WAVE治療とは何ですか？

加藤先生

前立腺の組織に水蒸気を注入する新しい治療法です。水蒸気が内部の細胞を壊し、前立腺の組織を縮小させます。メスを使わずに短時間で治療でき、出血や痛みが少ない上に日帰り手術もできるため、仕事や家庭生活への影響が比較的少ない治療法です。

編集部

泌尿器科の受診をためらう人も多いようです。

加藤先生

「恥ずかしい」「まだ大丈夫」と受診をためらう人は多いですが、「排尿」は快適な日常生活と切っても切れない関係にあり、泌尿器科は皆さんの生活の質を守る科でもあります。今は検査の痛みが少なく、治療の選択肢も増えていますし、自覚症状があった場合は放置せずに早めの相談をおすすめします。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

加藤先生

排尿トラブルは、年齢とともに誰にでも起こりうるごく一般的な症状で、決して恥ずかしいものではありません。「そのうちよくなるだろう」と様子を見続ける人もたくさんいますが、放っておくほど悪化しやすく、早めの診断が何より大切です。特に血尿は、尿路結石や炎症だけでなく、がんが隠れている可能性もあります。「がんではない」という確認をするためにも、気になる症状があれば必ず泌尿器科を受診してください。

編集部まとめ

尿の勢いや夜間にトイレへ行く回数など、ちょっとした変化にも意味があります。前立腺肥大症や過活動膀胱など、放置すれば悪化する病気も少なくありません。体のサインを見逃さず、早めの受診で快適な日常を取り戻しましょう。

