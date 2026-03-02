3月2日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

明子のささやき

明日3日（火）の夜は「皆既月食」が見られそうです。月が欠け始めるのが午後6時50分頃。午後8時4分頃から約1時間、月全体が隠れる「皆既食」の状態となります。完全に隠れて真っ暗になるわけではなく、赤黒い色の月が見られます。

明日夜は、県北部は雲が流れ込みやすいですが、南部の方は晴れる見込みで、観測のチャンスがありそうです。今回は夜の早い時間帯に見られますので、ぜひ空を見上げてみてください。

今日午後は本降りの雨

3月に入りました。熊本県内はすでに所々で雨雲がかかっていて、この後は雨の範囲が広がりそうです。昼前には広く降り出し、午後はしっかりと本降りの雨となるでしょう。夜にかけても雨は降り続き、明日の明け方まではまとまった雨になりそうです。今日の夜から明日未明にかけては、低気圧が九州を通過するため、雷を伴って雨脚が強まることもあります。今日は大きめの傘があったほうが良さそうです。

暖かい？寒い？

今朝は雲に覆われて放射冷却が弱かったため、暖かい朝となりました。最低気温は、熊本市が11.9℃で4月下旬並み、人吉市で11.5℃と5月上旬並みの気温でした。日中は雨のため気温はそこまで上がらず、最高気温は熊本市や天草市牛深で17℃で、阿蘇市は12℃の予想です。暖かい空気は流れ込んでいますが、雨がしっかり降るため、体感的にはひんやりと感じられるかも知れません。

明日3日（火）は、通勤・通学の時間帯くらいには雨は止む所が多くなってきそうです。ただ、日中は曇り空で、北風が強まってきます。この強い北風とともに寒気が流れ込んでくるため、明日の日中は気温が上がりません。その後、水曜・木曜は高気圧に覆われて晴れますが、金曜日は再び雨となりそうです。週末は晴れますが、寒気が入った後に晴れるため、朝の冷え込みが強まるでしょう。今週は気温のアップダウンが大きくなりそうです。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。