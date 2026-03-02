歌手の南野陽子（58）が、デビュー40周年を締めくくる記念コンサートツアーのラスト公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL」を6月18日に開催することを発表した。

昨年7月のNHKホールを皮切りにスタートした本ツアーは、全国9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど、衰え知らずの人気を証明してきた。「吐息でネット」や「はいからさんが通る」など、これまでリリースしてきたシングル曲で構成された豪華なセットリストに加え、当時の衣装再現や秘蔵映像、写真を織り交ぜた演出が、往年のファンから「懐かしすぎる」と大きな反響を呼んでいる。

昨年12月には自身初となるディナーショーツアーも成功させ、SNSで話題のメンズモデルユニット「おじフェス」との共演で華やかなステージを披露するなど、40周年を精力的に駆け抜けてきた。

今回のラスト公演に向け、南野は「この一年、コンサートやディナーショーで多くの皆さまと想いと思い出を重ね合い、とても素敵な時間を過ごすことができました」とファンへの感謝を吐露。さらに「40周年はこれが最後。もう一度想いを届けさせてください。41周年はしないので」と、メモリアルイヤーの完遂に向けた不退転の決意をコメントしている。