りくりゅう生出演後…三浦に“異変”→即気づいた木原に反響「わざとか！と思うほど」日本でも上げる
「報道ステーション」生出演後の裏側
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。連日メディア出演に引っ張りだことなっている中で、生放送後の舞台裏映像で明らかになった木原の気遣いに反響が広がっている。
2人は2月25日に放送されたテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルでは、「報道ステーション生放送の裏側」と題した密着映像が公開され、収録時の舞台裏に迫った。
注目を浴びたのは生出演の感想を問われた場面だ。カメラの前に立った三浦が「本当にいつも見ているスタジオで……」と語ったところで、ジャケットのファスナーが半開きになっていることに気づいた木原がすかさず閉めると、三浦は一瞬、胸に手を当て笑顔をこぼしながら、そのまま話を続けていた。
五輪のエキシビションでも、演技中に三浦の衣装のファスナーを上げていた木原。再び見せたさりげない気遣いが、ファンからの反響を呼んだ。
「りくちゃんが龍一君に、上着のファスナー上げられても気にしないのがイイネ!!」
「お世話ができる優しい龍一くん」
「ジッパーを当たり前のように閉めてあげるりゅう君。。。2人の関係が素敵すぎる」
「ここでは前のファスナー、本当にさりげない所で、笑いをありがとう」
「上着のファスナーを当たり前のようにスッとあげるとこなんて、違和感も何もないね」
「龍一くん、安定の早業ジッパー上げ そして、りくちゃんわざとか！と思うほどいつもジッパー中途半端」
りくりゅうは3月の世界選手権の代表にも入っていたが、2月27日に日本スケート連盟から出場辞退が発表された。
（THE ANSWER編集部）