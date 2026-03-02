春先に着るなら“この色”かも！【グローバルワーク】40・50代に似合う♡「ベージュ色コート」

春に向けて、サラッと羽織れるアウターが欲しい！ それなら、ナチュラルで好印象が狙える「ベージュ色」のアイテムがおすすめ。春夏のトレンドカラーにも浮上していて、改めて注目したい色味です。今回は【グローバルワーク】から、ミドル世代に似合う上品な「ベージュ色コート」をピックアップしました。軽やかな色味とベーシックなデザインで、これからの季節に大活躍する予感！

機能性◎ 着まわしやすいミドル丈コート

【グローバルワーク】「防風ステンカラーミドルコート」\9.990（税込）

ベーシックなデザインのステンカラーコート。ヒップまですっぽりと隠れる丈感で、体型カバーが期待できます。防風・撥水・軽量・花粉ガードの4つの機能が付いており、天気の代わりやすいこれからの季節に頼りになる一枚です。40代スタッフのkazuyoさんのようにピンク色のシャツと合わせれば、カジュアルな中に可愛さが光る最旬ルックに。

セレモニーにも使いやすいきれいめトレンチ

【グローバルワーク】「防風襟2WAYトレンチコート」\9,990（税込）

2026年春夏のトレンドアイテムとしても注目されているトレンチコートは、仕事やセレモニーシーンなどにも使える優秀な存在。このコートも、先に紹介したアイテムと同じ4つの機能を備えています。上品見えを狙いたいミドル世代は、40代スタッフのぺぺちこさんのようにジャケットやストレートパンツと合わせてカチッと決めて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。