水浴びをするのが好きな猫さん。シャワーから水が流れ出ているのが分かると、自分から進んで体を濡らしに行くのだとか。動画は13万回以上も再生され、「うちの子もお風呂掃除してると走ってやってきてシャワーで遊び出します」「猫は猫でもマジで子によりますね」とのコメントが集まっています。

水浴びが好きな猫

Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」さまに登場したそうちゃんは、水浴びをするのが好きなのだとか。お風呂場でシャワーから水が流れ出ているのを見ると、自分から近づいていくのだそう。

体が水で濡れるのが嫌いな猫さんは多いですが、そうちゃんはへっちゃらなのだとか。じっとシャワーを見つめた後、流れ出る水を片手で触り始めたとのこと。水の温度をチェックしているようにも見えます。

シャワーから流れる水に夢中

片手をちょいちょいと動かしながら、水を触って遊び始めるそうちゃん。そのうち物足りなくなってきたのか、両手で水を捕まえるように激しく遊び始めたとのこと。

徐々に水遊びはエスカレートしていき、気づけばそうちゃんの体はずぶ濡れになっていたのだとか。体が濡れることを気にも留めず、そのまま遊び続けていたのだそう。

セルフシャワー完了

飼い主さんは、水浴びをする姿をまるで洗車のようだと思ったとのこと。そうちゃんの全身が濡れてしまうことについては、既に諦めているとのことです。

満足するまで水を浴びた後は、こたつの中でしっかりと体を乾かすのだそう。そうちゃんは飼い主さんの気持ちを知ってか知らずか、優雅にくつろいでいるとのことです。

水浴びをするそうちゃんの姿は、Instagramで13万回以上も再生され、「うちの子もお風呂掃除してると走ってやってきてシャワーで遊び出します。体洗うのは嫌いなのに。かわいいからやってるんだけど…いつもビチャビチャになっていつも拭いてます。嫌がられるけど」「かわい～」「サウニャーだ」「セルフシャワー。賢い」「猫は猫でもマジで子によりますね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」さまには、甘えん坊でやんちゃなそうちゃんの姿がたくさん投稿されています。のんびりとした日常の様子や、可愛らしい瞬間を収めた動画を見ることができますよ。

