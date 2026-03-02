使われなくなったグラブをＧタウンに設置した「グローブポスト」で回収し、修理後に子どもたちに届ける「グローブ再生プロジェクト」の初年度分がこのほど、日本未来スポーツ振興協会に寄贈された。昨年３月からの９か月で約１００個集まり、同協会を通じて経済的な理由や家庭環境でスポーツができない子どもたちへと届けられる。

プロジェクトを担当する、よみうりランドのボールパーク事業部・奥谷祐さん（４０）は元高校球児。過去には東京をホームタウンとする１６のスポーツチーム・団体によるプロジェクト「ＴＯＫＹＯ ＵＮＩＴＥ」にも関わり、競技用の靴が買えずに競技継続を断念する子どもの存在を知った。「Ｇタウンのスタジアムができる時に、子供たちにスポーツができる環境を整えて、一日でも長く続けてもらえるように何かできればと思っていた」と振り返った。

ポストは今後も継続してＧタウンに設置される。「まだまだ知らない方がたくさんいらっしゃる。将来的には（ポストが）いろんなところにあって、使い終わったら捨てるのではなく、きれいにしてまた使えるという流れにもっとなっていけば」と奥谷さん。野球界の裾野を広げる挑戦は続いていく。（小島 和之）