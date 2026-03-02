ダウンタウンの松本人志が１日に放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で流れた高須クリニックのＣＭにまさかの登場。高須院長が「ガキの使いに戻ってほしいです」と呼びかけた。

松本が登場した高須クリニックのＣＭは、ドバイをヘリコプターで飛ぶお馴染みのＣＭで、ラグジュアリーな会議室で、現地の人たちと会議をしている高須院長の後ろに、メガネをかけ、ヒゲを生やし、黒いヘアスタイルの松本が写り込んでいた。

高須克弥院長はＸで「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です。ガキの使いに戻ってほしいです。かっちゃんのＣＭの２弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」と投稿。

これには２日午前９時２０分現在、４８０件を超えるコメントが寄せられ「地上波のＣＭをしかもガキ使で始めに流して頂いてありがとうございます！」「一瞬の松本さんでしたが、コントを見ているかのような思いになりました」「先生、本当にありがとう」「ＣＭ最高でした」「第２弾は動きやセリフ付きでお願いします」など、反響を呼んでいた。