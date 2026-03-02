【ドバイ＝吉形祐司】米国とイスラエルによるイラン攻撃は１日も続き、首都テヘランは集中的な爆撃にさらされた。

攻撃の主な対象は軍関連施設とみられ、タスニム通信は１日、軍参謀本部の司令官レベルの将官ら７人が攻撃で殺害されたと伝えた。国営テレビも爆撃され、市内の病院も被害を受けた。

国営テレビによると、１日夜、テヘラン北部にある国営テレビの本社ビルの一部が攻撃を受けた。テレビのキャスターは当初、「現在、通常の放送を続けている」としていたが、数分後に放送が中断した。国営テレビはこの日、最高指導者アリ・ハメネイ師の殺害を受けて招集された各地の政権支持集会の様子を放映していた。視聴に支障がある場合は別のチャンネルかラジオに切り替えるよう案内を出した。

国営テレビは昨年６月にも、生放送中にイスラエルの攻撃を受けて炎上した。

タスニム通信によると、テヘラン北部の病院も１日、攻撃を受け、患者らが安全な場所に移された。地元メディアは一斉に、がれきが散乱する病院前の様子や、壊れたガラスが飛び散り、車いすが横たわる建物内部の映像を報じた。死傷者の有無は不明だ。

テヘラン在住の女性（５３）は通信アプリでの取材に対し、「爆発で窓が振動して怖い。駐車場に避難したが、もうテヘランを出る」と答えた。市内の道路は人や車の往来が途絶え、ほとんどの店が閉まっていたという。