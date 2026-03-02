朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２月２８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、エンセン井上が「本物の不良」と危惧する誠、“北九州のバケモノ”生田侑希、“顔面凶器”長谷川拓也のチーム顔面凶器が、横浜の喧嘩自慢集団、横浜燈番街と３対３で激突することが決まった。

チーム顔面凶器が仲間割れしている中に、前回のオーディションで鹿児島喧嘩自慢と大げんかを繰り広げた横浜燈番街が喧嘩をふっかけて大乱闘状態に。生田と横浜燈番街のそうしが大乱闘となり、騒然。「なんやきさん！」「誰に手を出してんだこの野郎」と怒声が飛び交った。その後、誠−王大介、生田侑希−そうし、長谷川拓也−こうきのカードが決まった。

誠は「アイツらより悪い事してきとるし、しっかり喧嘩する」と宣言。生田は「クソガキやないですか。ぼてぼてにしますわ」と宣告した。