歌手で女優の南野陽子（58）が2日、40周年記念コンサートツアーのラスト公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”LAST FINAL」を6月18日に東京・NHKホールで開催することへの意気込みを発表した。

ツアーは、昨年7月27日に同所で行った公演をはじめ、9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んできた。

「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、これまでにリリースしてきたシングル曲で構成。当時の衣装の再現やテレビ映像、写真を織り交ぜた演出が懐かしさを感じさせる内容として話題を集めている。

昨年12月には初のディナーショーツアーも実施するなど40周年の南野は音楽活動にまい進している。ラスト公演について「この1年、コンサートやディナーショーで多くの皆さまと想いと思い出を重ね合い、とてもすてきな時間を過ごすことができました。40周年はこれが最後。もう1度想いを届けさせてください。41周年はしないので」とコメントした。