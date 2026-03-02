レースクイーン（レースアンバサダー）の杉浦未來（27）が1日、インスタグラムを更新。スーパーGT GT500クラスのレースクイーンに就任したことを報告した。

「ご報告」と題し、「今シーズン、SUPER GT GT500クラス38号車『TGR TEAM KeePer CERUMO』を応援するKeePer Angelsを務めさせていただきます！」と報告。白いワンショルダーのトップス姿を公開した。

「憧れの500クラスであり 名門チームでのKeePer Angels。決まった時は信じられませんでした。今年、新体制となる38号車をチームの一員として応援、サポートできる事がとても嬉しく夢のようです」と思いをつづった。

「KeePer様、38号車のファンの皆様とご一緒にシリーズチャンピオンを目指し全力で今シーズン駆け抜けて参ります」と伝え、「どうぞたくさんの応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

この投稿に「就任おめでとうございます」「おめでとうございます。岡山開幕戦が楽しみ」などのコメントが寄せられている。