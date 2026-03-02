TBSの江藤愛アナウンサー（40）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩アナとの、5回目だという“パン活”の様子を公開した。

江藤アナは「先月皆川アナと、今年のパン活はじめ」と書き出すと「5回目の今回は、パパand娘ちゃんも来てくれて、私の誕生日をお祝いしてくれました 優しい」として、同局の皆川玲奈アナ（34）とその夫、娘とともに写るショットなども載せた。

皆川アナとパンを選ぶ様子を写した写真について「2人とも最終的に6個のパンを買ったのに、この1枚目の写真で皆川ちゃんはすでに6個、私はまだ1個しか選べていません」と明かし「皆川"ママ"のテキパキ頼もしさが伝わり、パパが沢山写真を撮ってくれたので、2人のいつものパン活の様子がわかる、お気に入りの一枚です」と続けた。

最後に「いつも完璧な計画ありがとう笑」と感謝し、ハッシュタグを付け「#皆川アナは敏腕コーディネーター」とも添えた。

2人は同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）のアシスタントを分担。ともに青学大出身でもある。

フォロワーからは「最強ツートップやんか!」「ほっこり素敵なだんらん風景」などのコメントが寄せられた。