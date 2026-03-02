LUNA SEA・SUGIZO、真矢さんの訃報に「ただただ寂しい」思い吐露 “終わりの歌であり、始まりの歌”捧げる
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんを悼んだ。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
SUGIZOは真矢さんの訃報を「2月17日、新月の日に永眠しました。一つの奇跡が幕を閉じました」と伝えた。真矢さんは3月12日の復活ライブではドラムをたたくことを目指していたとし「容態が急変し、あまりにも早い旅立ちになりました」と無念の胸中を打ち明けた。
「なぜ神様が真矢をこんなに早く連れて行ってしまったのか。本当に本当に寂しいです」「ただただ寂しいです」と言葉をつないでいた。
ラジオではINORANと真矢さんが合作した1998年の楽曲「UP TO YOU」を流し、真矢さんに捧げた。SUGIZOは「終わりの歌であり、始まりの歌です」と伝えた。
