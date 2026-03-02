松本人志「高須クリニック」CMで2年ぶり地上波テレビ登場 まさかの姿に気づかぬ人続出「3回見てわかった」
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が出演した美容医療の高須クリニックのCMが、1日放送の日本テレビ系『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（毎週日曜 後11・25）でオンエアされた。松本が地上波テレビに登場したのは、約2年ぶりとなる。
【CM動画】松本人志「高須クリニック」CMで2年ぶり地上波テレビ登場（19秒ころ）
CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
これに先駆け、高須院長は自身のSNSで松本のCM登場を報告。「注意深いまっちゃんファンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」と予告していた。
CM放送後に高須院長はSNSでCM動画もアップし、「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です」と改めて松本の才能を称賛。そして、「ガキの使いに戻ってほしいです。かっちゃんのCMの2弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」とファンに呼びかけた。
松本が画面に映ったのは1秒にも満たないため、気づかなかった人も続出していたが、高須氏の投稿に「地上波のCMをしかもガキ使で初めに流して頂いてありがとうございます！」「一瞬映っただけでこんなに面白い人はなかなかいない」「3回くらい見て やっとわかりました」「CMで爆笑したの初めてかも」などの反響が寄せられている。
