モデルの谷碧（27）が1日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。

「大阪での撮影会ありがとうございました」と感謝の気持ちを記した。青と白のチェック柄ひもビキニ水着ショットや、シルバーのひもビキニ水着に白のニーハイソックス姿を公開。細身ながら鍛え上げたバキバキの腹筋や、くびれに加え、脚線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「ホントに美しいスタイル」「ナイスバディ〜」「スレンダーでセクスィ〜」「足が綺麗すぎ」「凄い腹筋」「見事な…プロポーションの美女」「うわエッロ」「えぐエロい」「芸術作品」「虜になるほど釘付け」「世界で一番」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。