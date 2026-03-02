結婚発表に驚いた「STARTO社のアイドル／タレント」ランキング！ 「堂本剛」を大差で抑えた1位は？
近年では、人気が高いアイドルやタレントが結婚を発表することが多く、ファンを驚かせています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施。今回は、数多くのイケメンが在籍する、STARTO ENTERTAINMENTの「アイドル／タレント」を対象としたランキングを作成しました。
それでは、「結婚発表に驚いた『STARTO社のアイドル／タレント』」ランキングを見ていきましょう。
※すでに離婚を発表しているタレントが含まれていることがあります。
※すでに退所したタレントも含みます。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは堂本剛さんでした。堂本さんは、1997年にKinKi KidsとしてCDデビュー。デビュー曲からメガヒットを連発し、すぐに国民的な人気を獲得します。個人では、俳優として『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）をはじめ、数多くの話題作に出演。ソロアーティストとしても活動し、さまざまな場面で才能を発揮しています。
そんな堂本さんですが、2024年1月にももいろクローバーZの百田夏菜子さんとの結婚を電撃発表。人気アーティスト同士の結婚となり、大ニュースとして報じられました。
回答者からは、「良い意味で期待を裏切られたから」（40代男性／東京都）、「ももクロのファンでしたが、百田夏菜子とまさかすぎて驚きました」（30代女性／宮城県）、「絶対に結婚しないと思っていた。不意を突かれた」（20代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位には木村拓哉さんが選ばれました。木村さんは、1991年にSMAPのメンバーとしてCDデビュー。いまでも歌い継がれる名曲を数多く発表し、日本を代表するアイドルグループとして愛されました。
木村さん個人では、『ロングバケーション』（フジテレビ系）や『ビューティフルライフ』（TBS系）など、記録的な高視聴率ドラマで主演を担当。映画でもヒット作を数多く生み出し、国民的な人気俳優として有名です。
誰もが知る木村さんですが、人気絶頂だった2000年12月に歌手の工藤静香さんと28歳で結婚。娘のCocomiさん、Koki，さんも芸能活動を行い、有名な家族として愛されています。
回答者からは、「日本中を虜にしたトップアイドルの結婚発表だったため」（10代男性／山形県）、「まだ若く、アイドルとして活動している時に結婚したから」（30代女性／富山県）、「国民的スターだったため、結婚発表そのものが大きな衝撃だった」（40代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
