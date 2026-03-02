銃撃事件の現場に到着した救急隊員＝1日、米テキサス州オースティン/KVUE

（CNN）米テキサス州オースティンの繁華街で1日未明に銃撃事件があり、2人が死亡、14人が負傷した。捜査当局は、米軍のイラン攻撃が犯行の動機だった可能性もあると見て調べている。

捜査関係者によると、死亡した容疑者はイラン国旗をあしらったシャツを着ていた。

病院に運ばれた負傷者のうち3人は重体になっているという。

米連邦捜査局（FBI）サンアントニオ支部は1日の記者会見で、「動機について断定するのは時期尚早だが、容疑者と彼の車はテロとの関係をうかがわせる」と語った。

捜査関係者によると、容疑者は米国の市民権を持つセネガル出身の53歳の男で、2000年代初めに米国へ来て当初はニューヨークに住んでいたと思われる。いつテキサス州に来たのかは不明だが、州内に複数の住居があった。

捜査当局は男の自宅を捜索して動機の解明を進めるとともに、精神状態についても調べている。

FBIによると、犯行当時、男はピストル1丁とライフル銃1丁を所持していた。

オースティン警察によると、男が大型SUV（スポーツ用多目的車）の車内から、通りに面したバーの客や店の前にいた人々を狙ってピストルで銃撃。続いて別の場所へ移動して停車し、車から出るとライフル銃で通行人を銃撃した。

週末は繁華街に警察や救急隊が配備されていることから、容疑者の男は1分足らずで当局に発見され、射殺された。

オースティン警察は記者団に対し、警官3人が容疑者に遭遇して「撃ち返した」と述べていた。

オースティン地域を管轄するFBIサンアントニオ支部は、FBI合同テロ捜査本部が現場で発見された証拠を根拠として捜査に加わっていることを確認した。