水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 3月2日〜8日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢言葉と行動で“自分”を伝えて。
理解を深めるアクションを
まわりの人との理解が深まりやすいタイミング。仕事でもプライベートでも、説明はいつもよりもていねいに。連絡や報告もこまめにしましょう。気になる行き違いがあるなら、このタイミングで解消できるよう努めて。3日の満月は“聞く力”が大事。6日は相手のペースに合わせたほうが楽しめそうです。
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢タイパが向上する便利なものが、運気も上向きに！
生活をラクにしてくれるアイテムやサービス、仕事の効率を上げてくれる機器やアプリなど、“便利なもの”が運気を活性化させます。気になっていたものがあるなら試してみて。7日は、やり残していることや後回しにしていることの処理に最適。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢抱えている問題と向き合って、心の負担を軽くしよう
悩みを解決したり、不安を軽くしたりするための対処をしていきましょう。迷ったらプロの意見を聞いてみて。8日は家族や親友、パートナーなど、心から信頼できる人と過ごすと癒やし効果大。5日の安請け合いや背伸びは負担に。できないことはきちんと断るほうが、結果的にうまくいきます。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢“チャンスのきっかけ”は自分でつくろう。
小さな挑戦を重ねて
あなたの行動がそのまま開運につながるとき。仕事でもプライベートでも、小さなチャレンジをたくさんして。気になる人には思いきって連絡を。恋愛面では素直なアプローチが相手に届きます。特に3日の満月に意気投合した相手とは、いい関係を育てられそう。ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢2月に気になっていたことを行動に。
好きなことの深掘りも吉
アイディアを形にしましょう。2月にひらめいたユニークな楽しい計画、模様替えやイメチェンなど“身の回りで変えたいこと”を実行にうつすと◎。特に物事を深掘りする作業が開運につながりそう。自分でも気づかなかった才能に出会えるかも。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢他人にも自分にもやさしくなって。
好きな人とのハッピーな時間で元気回復！
相手も自分も喜ぶものを選択し、みんなで楽しむことを考えると、幸せがどんどん広がっていきます。好きな人とおいしいものを食べる・笑う時間はパワーチャージに。8日はお金の扱いに注意。貸し借りや割り勘などをルーズにすると、後々モヤモヤが残るかも。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢意外な人とのふとした会話が、新たなチャンスの入り口に
初めて話す相手や個性的なタイプの人との出会いから、新しい世界に興味が湧いたり、交友関係が広がったりする暗示。固定観念がはずれて、「こんな考え方もあるんだ」と視野が広がる瞬間も。特に2日に触れる価値観の違い、反対意見には意味がありそう。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢成長の運気が芽生えるとき。
一日のノルマを決めると◎
「今日はここまでやる！」と、その日の小さなノルマを決めて動くと◎。それが苦手意識やコンプレックスの克服につながることも。3日の満月は、前に進むための仕切り直しができるとき。こじれている人間関係、うまくいかない物事の原因を見つめ直し、何かアクションを。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢“すっきりさっぱり”が開運ワード。
心を軽やかに整えて
気になっていた場所の片づけや断捨離、髪形のイメチェン、マッサージやサウナで汗をかくなど、“リセット系”の行動がさわやかな追い風になります。感動的な映画やドラマを見て、涙を流すのも心のデトックスに。4日は“愛するもの”を見たり感じたりする日に。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢ちょっとした外出で気分転換を。
考えすぎないで
じっとしていると気持ちがムズムズしそうです。近所を散歩したり、気になっていたお店をのぞいてみたりと、外の空気を吸って心のスイッチを切り替えて。5日は「おもしろそう」と思ったら、まずトライ。大きな失敗はしないときなので、考えすぎず直感を信じてOK。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
