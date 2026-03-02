今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月2日（月）〜3月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、美意識が高まっていくようです。今までの自分のスタイルを見直して、新しいファッションやメイクなど取り入れたくなるかも。プロに相談してみるのも良いでしょう。
恋愛面は恋のチャンスが到来！ “無理かな”と諦めかけていた相手から連絡が来るかも。急な予定変更などもありそうですが、ちゃんと対応しましょう。
★ワンポイントアドバイス★
気分が乗らないときは無理しないようにしましょう。自分とは違う世界観がある海外の文化や音楽を聴いてみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、美意識が高まっていくようです。今までの自分のスタイルを見直して、新しいファッションやメイクなど取り入れたくなるかも。プロに相談してみるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
気分が乗らないときは無理しないようにしましょう。自分とは違う世界観がある海外の文化や音楽を聴いてみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/