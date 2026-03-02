LUNA SEA・SUGIZO、ラジオ番組で活動再開を報告 番組では真矢さんを追悼「何より信じられません」
ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが1日深夜、Fm yokohama「Rebellmusik」に出演。「今月からSUGIZO、復活させていただきます」と活動の再開を伝えた。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
番組の冒頭、SUGIZOは「交通事故の影響により、2ヶ月お休みをいただきました。本当にご迷惑とご心配をおかけしました」と伝えた。続けて「事故の全ては無事解決の方向に向かっていて、僕の体調も順調に回復し、今月からSUGIZO、復活させていただきます」と話した。
この間、ラジオでは親交のあるアーティスト4人が代役を務めており「本当に心から感謝している。大きな借りをつくりました。必ず恩返しさせていただきます」と語った。
番組では2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんを追悼。「彼がこの世界からいなくなったことに違和感しかないし、納得できない。そして何より信じられません」と悼んだ。
