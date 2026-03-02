2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比76.9％増の1084億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同48.8％増の638億円となっている。



個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 <1493> など25銘柄が新高値。グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が8.94％高、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が7.10％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が6.84％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米国１０年国債イン <140A> が6.73％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は8.08％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は6.13％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は5.27％安、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は5.03％安、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> は5.01％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1251円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金369億9700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金350億2800万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が74億3400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が55億5200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が34億1100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億4800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億4900万円の売買代金となっている。



株探ニュース

