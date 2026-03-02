「超ド級アイドルと爆人気アナウンサーの熱愛スクープ」という前フリで「女性セブン」が報じたのはSnow Manの宮舘涼太（32）と日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）のお泊まり愛だった。直前で「超ド級国民的アイドルM・R」と告知したため、ネット上では目黒蓮（29）に熱愛発覚かとザワついたが、グループ内１番人気の目黒でなかったことに「めめでないんかーい！」と一斉にツッコミがあがった。

しかしながら王子様のような立ち居振る舞いで“ロイヤル担当”だった「ダテ様」の熱愛はファンにとっては、怒り冷めやらぬ事態。問題はお相手が「女子アナ」だからだという。

STARTOファンが嫌いな女性といえば、嵐の二宮和也（42）の妻。元フリーアナウンサーで、現在は“一般人“だが、交際当初は、SNSにこれ見よがしに、嵐のコンサートグッズが何度も写り込んでいたり、二宮を連想させるワードを書き込んだりしており、「におわせ」ではないかとファンの不評を買った。さらに、中丸雄一（42）と結婚した元日本テレビの笹崎里菜アナ（33）も“また女子アナ……”と冷ややかだった。

STARTOファンにとっては、「女子アナ」はまさに鬼門なのだが、そんな笹崎アナと先輩後輩でプライベートでも仲良しだというのが、黒田アナである。

黒田アナのインスタグラムは報道前にコメントが投稿できないように設定変更されていたという。

「投稿写真の中にはシャネルのマトラッセと思われるバッグのロゴが消され『ダテ様からのプレゼントではないか』という考察が広がっている。また、宮舘が愛してやまないブランド・セリーヌのアイテムがたくさん写っていて、宮舘を暗に示唆しているのではというコメントもあります」（テレビ関係者）という。

黒田アナが出演する番組にSnow Manがゲスト出演したのがきっかけと言われているが、「笹崎アナと仲がいいというところから、ファンは『よりによってまた女子アナ』いったコメントもあがっています。宮舘の自宅から何度も出勤している姿がキャッチされたというのも『マーキングではないか』といううがった見方も飛び出し、ファンの不快感を増幅させた。何より問題なのは生々しい女子アナとの交際で“ダテ様”という浮世離れしたキャラクターのイメージが崩れてしまったことでしょう」（週刊誌編集者）。

日本テレビの若手エースと言われ、アナウンス力にも定評のあった黒田アナ。レギュラーをつとめる「DayDay․」のほかのメンバーは、ノースキャンダル揃いだっただけに、風当たりは強そうだ。

