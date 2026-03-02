米国のドナルド・トランプ大統領は1日（現地時間）、米国のすべての目標が達成されるまでイラン空襲作戦は継続されると明らかにした。 イラン体制守護の中核勢力であるイスラム革命防衛隊（IRGC）に対して「武器を置かなければ死に直面することになるだろう」と警告した。

トランプ大統領は同日午後、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に投稿した6分間の動画を通じ、米国とイスラエルが「猛烈な怒り作戦（Operation epic fury）」という名称の下、イランに対して36時間にわたり軍事作戦を展開しているとし、「これは世界が目撃した最も巨大で複雑、かつ圧倒的な軍事攻撃の一つだ」と評価した。 続いて「この時刻にも戦闘作戦は総力を挙げて続いていて、我々のすべての目標が達成されるまで続くだろう」と述べた。 トランプ大統領がイラン空襲作戦の開始後にソーシャルメディアを通じて動画メッセージを公開したのは、前日に作戦開始を知らせる8分間の動画を投稿したのに続き2回目だ。

◇「すべての目標達成まで攻撃継続」

トランプ大統領は現在までの戦況に関連し、「我々はイランのIRGC施設と防空システムを含む数百の標的を打撃し、先ほどイランの艦艇9隻と艦艇建造施設を破壊したと発表した」と伝えた。 また、前日にイランが発表した最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師の死亡ニュースを改めて確認し、「この卑劣で醜悪な者は数百、数千人の米国人の血を手に染めており、数多くの国で数千人の無辜（むこ）の人々を虐殺した責任がある」と主張した。

トランプ大統領は、中東地域の作戦を総括する米中央軍が同日、作戦遂行中に戦死したと発表した米軍兵士3人に哀悼の意を表し、過酷な報復を誓った。 トランプ大統領は「我々のために最後の犠牲を払った真の米国愛国者たちを哀悼する」とし、「この戦争が終わるまでさらなる犠牲があるかもしれないが、我々は可能な限りあらゆる手を尽くす」と述べた。 続いて「米国は彼らの死に報復し、テロリストたちに最も強力な打撃を与えるだろう」と語った。

◇「米軍兵士の死に報復…最も強力な打撃」

トランプ大統領はイランの核・ミサイルの脅威を挙げ、今回の攻撃の正当性を強調した。「長距離ミサイルと核兵器で武装したイラン政権は、すべての米国人にとって致命的な脅威となる」とし、「彼らが世界を脅迫することを容認できない。我々はそのようなことが起きることを放置しない」と述べた。

また、イランを「世界最大のテロ支援国家」と規定し、「我々は世界で最も偉大で強力な国家であるため、彼らの行為に対して措置を取ることができる」と主張した。

◇イラン国民に「国を取り戻せ」蜂起促す

トランプ大統領はイランのIRGC、軍・警察に対して「再び促す」としながら、「武器を置けば全面的な免責を受けるだろうが、そうでなければ確実な死を迎えることになるだろう」と警告した。 続いてイラン国民に向けては、神政体制に対する蜂起を重ねて促した。トランプ大統領は「自由を渇望するすべてのイランの愛国者たちに訴える」とし、「この瞬間を捉え、勇敢に、果敢に、英雄的に立ち上がって諸君の国を取り戻せ。米国は諸君と共にある」と述べた。

トランプ大統領は前日にもトゥルース・ソーシャルを通じて「猛烈な怒り作戦」の開始を知らせるとともに、ハメネイ師の死亡の事実に触れ、イラン国民に対し「国を取り戻す唯一の機会だ。政府を掌握せよ」と体制転覆を鼓舞していた。