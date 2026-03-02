シャオミ・ジャパンは、最新のフラッグシップAndroidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を3月5日に発売する。価格は19万9800円～。期間限定で「Photography Kit Pro」を無料で進呈する。

LOFIC技術と2億画素可変ズームによる撮影性能

Xiaomi 17 Ultraは、ライカの光学技術を取り入れたトリプルカメラシステムを搭載する。メインの広角カメラには、1インチの大型センサー「Light Fusion 1050L」を採用し、圧倒的なダイナミックレンジをうたう最新のLOFIC技術を組み合わせた。これにより、花火など強い光源を含むシーンでも白飛びを抑え、明暗差を豊かな階調で表現できるとしている。

望遠カメラには2億画素の大型センサーを搭載。75mm～100mmの範囲でシームレスに変化する可変光学ズームに対応する。最先端のAI技術と組み合わせることで、400mm相当（17.2倍）まで鮮明に撮影できるという。レンズ設計には色収差を最小限に抑えるライカの「APO」技術を採用し、高い解像感と忠実な色再現性を追求した。

Snapdragon 8 Elite Gen 5と6000mAhバッテリー

チップセットには最新の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。前世代比でCPU性能は約20％、GPU性能は約23％、AI処理性能は約37％向上したとしている。冷却システムには、バイオニックベイパーチャンバーを用いた「Xiaomi 3D デュアルチャネル IceLoop システム」を採用し、高負荷時でも安定動作を図る。

バッテリー容量は6000mAhで、前世代から590mAh増加した。90Wの有線急速充電に対応するほか、ワイヤレス充電もサポートする。ディスプレイは、画素配列をRGBに最適化した6.9インチの「Xiaomi HyperRGB 有機EL」を搭載。1.5K解像度ながら2K相当の精細表示を実現しつつ、消費電力を前世代比で約26％削減したとしている。

販売チャネルと購入者特典

カラーはブラック、ホワイト、スターリットグリーンの3色。価格は16GB＋512GBモデルが19万9800円、16GB＋1TBモデルが21万9800円。

シャオミ公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTok Shopで取り扱う。量販店では上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラが販売し、MVNOではIIJmioが取り扱う。

ブラック、スターリットグリーン、ホワイト

発売記念として、4月6日までに対象製品を購入したユーザー全員に、専用カメラキット「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」（1万9980円）を無料でプレゼントするキャンペーンを実施する。2段階シャッターやズームレバー、カスタムダイヤルを備え、2000mAhの予備バッテリーも内蔵する。応募期間は3月5日～4月12日。

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro

レリーズボタンも2色付属

主なスペック 項目 内容 大きさ 約162.9×77.6×8.29mm 重さ ブラック・ホワイト：約218.4gスターリットグリーン：約219g アウトカメラ ライカズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）メイン：5000万画素（1インチ、23mm相当、F1.67、OIS）望遠：2億画素（1/1.4インチ、75-100mm相当、F2.39-2.96、OIS、可変式光学ズーム）超広角：5000万画素（1/2.75インチ、14mm 相当、F2.2、115°） インカメラ 5000万画素（21mm相当、F2.2、AF） ディスプレイ 6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機EL（2608×1200）、1-120Hz LTPO可変リフレッシュレート、ピーク輝度3500ニト、Xiaomi Shield Glass 3.0採用 バッテリー 6000mAh Xiaomi Surgeバッテリー急速充電 90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ対応（QC3+／QC3.0／QC2.0／PD3.0／PD2.0／90W PPS対応） チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 メモリー/ストレージ 16GB（LPDDR5X）／512GB または 1TB（UFS 4.1） 防水・防塵 IP68 OS Android 16ベースのXiaomi HyperOS 3 SIM nano SIM＋nano SIM／nano SIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0