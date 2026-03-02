シャオミ・ジャパンは、新型Androidスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」を発表した。価格は19万9800円～。

本稿では、Xiaomi 17 Ultraのクイックフォトレビューをお届けする。

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultraは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したフラグシップモデル。大きさは約162.9×77.6×8.29mm、重さは約219g（ブラックとホワイトは約218.4g）。

ディスプレイは6.9インチ（2608×1200）の有機ELディスプレイ。リフレッシュレートは最大120Hz。最大輝度は3500ニト。SIMはnanoSIMとeSIMに対応している。

CEマークなどは側面に。目立たなくなった

カメラ

カメラは1インチセンサー搭載の5000万画素広角カメラ、2億画素望遠カメラ、5000万画素超広角カメラを搭載する。

2億画素の望遠カメラは、75mm～100mmの範囲で可変式光学ズームに対応する。

mp4対応のブラウザで閲覧してください

可変式光学ズームが動作する様子

0.6x

1x

2x

3.2x

4.3x

8.6x

0.6x

1x

2x

3.2x

4.3x

8.6x

0.6x

1x

2x

3.2x

4.3x

8.6x

0.6x

1x

2x

3.2x

4.3x

8.6x

1x

3.2x

4.3x

8.6x

インターフェイス

主なスペック 項目 内容 大きさ 約162.9×77.6×8.29mm 重さ ブラック・ホワイト：約218.4gスターリットグリーン：約219g アウトカメラ ライカズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）メイン：5000万画素（1インチ、23mm相当、F1.67、OIS）望遠：2億画素（1/1.4インチ、75-100mm相当、F2.39-2.96、OIS、可変式光学ズーム）超広角：5000万画素（1/2.75インチ、14mm 相当、F2.2、115°） インカメラ 5000万画素（21mm相当、F2.2、AF） ディスプレイ 6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機EL（2608×1200）、1-120Hz LTPO可変リフレッシュレート、ピーク輝度3500ニト、Xiaomi Shield Glass 3.0採用 バッテリー 6000mAh Xiaomi Surgeバッテリー急速充電 90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ対応（QC3+／QC3.0／QC2.0／PD3.0／PD2.0／90W PPS対応） チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 メモリー/ストレージ 16GB（LPDDR5X）／512GB または 1TB（UFS 4.1） 防水・防塵 IP68 OS Android 16ベースのXiaomi HyperOS 3 SIM nano SIM＋nano SIM／nano SIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0