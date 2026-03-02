滋賀・比良山系で５３歳男性が遭難か　大阪・八尾市の自宅を出た２８日以降連絡取れず　警察などが捜索

滋賀県の比良山系に登山に向かったとみられる大阪府の男性（５３）の行方が、２８日（土）以降わからなくなっていて、警察と消防が捜索を行っています。



行方不明になっているのは、大阪府八尾市に住む会社員・松井弘喜さん（５３）です。



滋賀県警によると、松井さんは２月２８日（土）午前２時ごろに自宅を出て、滋賀県の琵琶湖西岸の比良山系に登山に向かいましたが、夜になっても帰宅しなかったため、翌３月１日（日）に妻が大阪府警に通報。八尾署が滋賀県警大津北署に連絡しました。





２日午前７時半時点に至るまで、松井さんとは連絡は取れていないということです。また、登山届は提出されていないとみられています。松井さんの自宅には「奥比良」という旨が書かれたメモが残されていたほか、登山口に近い大津市葛川坊村町の駐車場には、松井さんの自家用車が停められていたということです。松井さんは、▽身長が１７５cmくらいで、▽白髪まじりの短髪、▽灰色のジャンパーと、カーキ色またはベージュ色のズボンを着用しているとみられています。滋賀県警は松井さんが遭難したおそれがあるとみて、３月１日（日）夕方、ヘリコプターで捜索しましたが発見には至らず、３月２日（月）午前７時ごろから消防とともに再び捜索を実施しています。