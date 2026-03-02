【ベイト・シェメシュ（イスラエル中部）＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルが１日午後、イスラエル中部のベイト・シェメシュの住宅地に着弾し、救急当局によると、９人が死亡し、４６人が負傷した。

１日夜現在、６人ががれきの下に埋もれて行方不明となっている。イランとの交戦が２月２８日に始まって以来、イスラエルでは最大の被害となった。

近所の住民によると、１日午後２時前、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）内に設置された公共の防空施設にミサイルが直撃した。空襲警報のサイレンが鳴ったのを受け、施設には大勢の住民が避難していた。

現場では、ミサイルの直撃でコンクリートの建物が粉々となり、床には大きな穴が空いていた。周囲の数十軒の家の屋根や窓は、爆風で吹き飛ばされていた。

エルサレムから３０キロ・メートル西のベイト・シェメシュは、ユダヤ教の戒律を厳格に守る超正統派の住民が大半を占める。現場に駆けつけたイスラエル軍救助部隊のヨハイ・マンノフ中佐（４５）は「近くに政府機関や軍事施設はない住宅地だ。イランの政権は無実の人々を標的とした」と話した。