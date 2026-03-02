大リーグ公式サイト「MLB.com」は1日（日本時間2日）、パイレーツの昨季サイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手（23）とカブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が、12年ぶりにWBCで米国代表としてタッグを組むことを紹介した。

スキーンズは160キロ超を誇る剛速球を武器に若きエースとしてパイレーツで活躍。PCAことクローアームストロングも俊足好打の選手としてカブスの外野レギュラーを獲得している。2人とも間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として選ばれている。

そんな2人は2014年にメキシコで開催されたパンアメリカン選手権でU─12米国代表として共闘。興味深いのが2人の「ポジション」だった。

スキーンズは当時、捕手としてマスクをかぶり、PCAが投手だった。大会ではPCAが昨季、遊撃のゴールドグラブ賞を獲得したカージナルスのメーシン・ウィンとともに継投でノーヒットノーランを達成。その試合でもスキーンズがマスクをかぶっていたという。

PCAは「一番クールだったのは、捕手がポール・スキーンズだったことだ。あのひょろっとした大きな体は、今みたいな“怪物”になり始めていた」と当時は捕手だったもののスキーンズがすでに12歳で剛腕投手の“片鱗”を見せていたと当時を回想した。

一方、スキーンズも「時間が経つにつれて、立場が入れ替わった感じだね」と語った。

スキーンズはルイジアナ州立大では捕手、投手の二刀流で活躍していたことで知られる。ただ、プロ入り後は投手1本に絞り、剛速球を武器に並み居るメジャーの強打者を打ち取り、昨季は2年目でサイ・ヤング賞の栄誉に輝いた。

それだけに大リーグ公式サイトは「世界中の打者たちは、スキーンズがそのまま捕手でいてくれればよかったのに、と願っているかもしれない」と結び、WBCでスキーンズと対峙する他国代表の選手たちの気持ちを察した。