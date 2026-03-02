「AIってなんで電気を使うの？」子どもの素朴な疑問にどう答える？AIを使い倒す3児ママの“納得の回答”
「AIは、ものすごく電気を使うらしい」。最近そんなニュースを耳にすることが増えましたが、その具体的な理由をスッと説明できる人は、意外とまだ多くないのかもしれません。
「便利なんだけれど、便利すぎてちょっぴり怖い」というAIに対する得体の知れない不安も、その仕組みを正しく理解すれば、解消するきっかけになりそうです。
書籍『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』の著者であり、3児の母である宮崎真理さんも、AIを家事・育児に積極的に取り入れて、日々の余白を増やした一人。
今回は本書より、ひょんなきっかけから親子でAIの「仕組み」についての会話が生まれたエピソードを紹介します。
◆AIってなんで電気を使うの？ 親子で話したい「仕組み」の話
夕飯のあと、子どもたちとなんとなくAIの話になった。「AIって、すごく電気を使うらしいよ」と言うと、次男が目をまんまるにして返す。
「え、なんで？ スマホの電池がすぐなくなるってこと？」
「違う違う。私たちがスマホで質問すると、それは世界のどこかにあるとっても大きなコンピュータに届くの。そのコンピュータが計算して、答えを返してくれる。その“ものすごくでっかいコンピュータ”が、たくさんの電気を使って動いてるんだよ」
すると長男が不思議そうな顔で口を挟んだ。
「え、遠くまで行って帰ってきて、数秒で答えが返ってくるの？ どんだけ速くタイピングしてるの？」
……まさかの展開である。子どもの素朴な疑問から、AIの仕組みについて話すきっかけが生まれた。
◆「魔法の箱」じゃなく、「計算機」だと知ってほしい
生成AIの仕組みなんて、大人でもきちんと理解している人は少ない。それでも私は、子どもたちにはAIの輪郭を正しく捉えてほしいと思っている。
なぜなら、「よくわからない魔法の箱」として扱っていると、AIを“人間みたいに”感じてしまう危険があるから。「AIが怒ってる」「AIがウソをついた」--子どもは、いとも簡単にAIを擬人化してしまう。
でも、AIに感情や意図はない。与えられたデータをもとに、確率的に「それらしい答え」を計算して出力している。間違えたように見えるのも、計算の特性や元データの偏りが原因であって、人間みたいに悪意があるわけじゃない。こうした仕組みを簡潔に共有しておくと、AIを感情的に捉えすぎないための土台になる。
別に擬人化が悪いわけではない。私だってAIに「ありがとう」とか普通に言ってしまう。ただ、その奥に「これは計算機なんだ」という感覚も同時に持っていてほしい。
◆猛勉強と冷却に、膨大な電気を使っている
AIの電力消費は、自宅のコンセントの先で起きているわけじゃない。世界のどこかにある「データセンター」という巨大な建物の中で起きている。そこでは、サーバーと呼ばれる高性能コンピュータが何千、何万台も24時間動き続けている。
AIがやっていることは、ざっくり二段階ある。一つ目は、AIが猛勉強している期間。膨大なテキストや画像を読み込んで、パターンを覚えていく。二つ目は、私たちが質問してAIが答えるテスト本番。私たちが毎日使っているのはこっち。特に電気を使うのは最初の「猛勉強」の期間。研究者の間でも数字は揺れているけれど、「大量の電気を使っている」のは確かだ。
計算には、必ず「熱」が伴う。スマホも長く使うと熱くなるけれど、AIの計算処理を担うデータセンターでは、はるかに大きな計算を一気に行うため、機器は強い熱を持つ。
熱くなったら壊れる。だから冷やさないといけない。巨大なエアコンや冷却装置を24時間フル稼働させている。これにも、かなりの電気が使われている。計算する→熱が出る→冷やす→また電気を使う。この繰り返し。
「便利なんだけれど、便利すぎてちょっぴり怖い」というAIに対する得体の知れない不安も、その仕組みを正しく理解すれば、解消するきっかけになりそうです。
書籍『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』の著者であり、3児の母である宮崎真理さんも、AIを家事・育児に積極的に取り入れて、日々の余白を増やした一人。
◆AIってなんで電気を使うの？ 親子で話したい「仕組み」の話
夕飯のあと、子どもたちとなんとなくAIの話になった。「AIって、すごく電気を使うらしいよ」と言うと、次男が目をまんまるにして返す。
「え、なんで？ スマホの電池がすぐなくなるってこと？」
「違う違う。私たちがスマホで質問すると、それは世界のどこかにあるとっても大きなコンピュータに届くの。そのコンピュータが計算して、答えを返してくれる。その“ものすごくでっかいコンピュータ”が、たくさんの電気を使って動いてるんだよ」
すると長男が不思議そうな顔で口を挟んだ。
「え、遠くまで行って帰ってきて、数秒で答えが返ってくるの？ どんだけ速くタイピングしてるの？」
……まさかの展開である。子どもの素朴な疑問から、AIの仕組みについて話すきっかけが生まれた。
◆「魔法の箱」じゃなく、「計算機」だと知ってほしい
生成AIの仕組みなんて、大人でもきちんと理解している人は少ない。それでも私は、子どもたちにはAIの輪郭を正しく捉えてほしいと思っている。
なぜなら、「よくわからない魔法の箱」として扱っていると、AIを“人間みたいに”感じてしまう危険があるから。「AIが怒ってる」「AIがウソをついた」--子どもは、いとも簡単にAIを擬人化してしまう。
でも、AIに感情や意図はない。与えられたデータをもとに、確率的に「それらしい答え」を計算して出力している。間違えたように見えるのも、計算の特性や元データの偏りが原因であって、人間みたいに悪意があるわけじゃない。こうした仕組みを簡潔に共有しておくと、AIを感情的に捉えすぎないための土台になる。
別に擬人化が悪いわけではない。私だってAIに「ありがとう」とか普通に言ってしまう。ただ、その奥に「これは計算機なんだ」という感覚も同時に持っていてほしい。
◆猛勉強と冷却に、膨大な電気を使っている
AIの電力消費は、自宅のコンセントの先で起きているわけじゃない。世界のどこかにある「データセンター」という巨大な建物の中で起きている。そこでは、サーバーと呼ばれる高性能コンピュータが何千、何万台も24時間動き続けている。
AIがやっていることは、ざっくり二段階ある。一つ目は、AIが猛勉強している期間。膨大なテキストや画像を読み込んで、パターンを覚えていく。二つ目は、私たちが質問してAIが答えるテスト本番。私たちが毎日使っているのはこっち。特に電気を使うのは最初の「猛勉強」の期間。研究者の間でも数字は揺れているけれど、「大量の電気を使っている」のは確かだ。
計算には、必ず「熱」が伴う。スマホも長く使うと熱くなるけれど、AIの計算処理を担うデータセンターでは、はるかに大きな計算を一気に行うため、機器は強い熱を持つ。
熱くなったら壊れる。だから冷やさないといけない。巨大なエアコンや冷却装置を24時間フル稼働させている。これにも、かなりの電気が使われている。計算する→熱が出る→冷やす→また電気を使う。この繰り返し。