乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２日までにＳＮＳを更新。大人なコーデショットを公開した。

梅澤はインスタグラムを更新し、毛糸の絵文字を２つ記した。投稿された写真では、肩を出したブラウンのニットにデニムパンツ姿のコーディネートを披露した。

ＳＮＳ上では「シンプルなのに素敵に着こなすの、さすがおしゃれ番長」「大人っぽくて、スタイル良くて、完璧に着こなせててもう最高です！！」「１２頭身くらいあります？」「目の当たりにしたら気絶しちゃうぜ？」「あぁうめのふくを近くで見れるのももう残りわずかなのね…」「噛み締めてる」「次回ラストか…」「あぁ、好きだ…」などのコメントが寄せられている。

梅澤は先月２５日に自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表。４１枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（４月８日発売）での活動が最後に参加するシングルとなる。また、５月２１日に東京ドームで開催される「１４ｔｈ ＹＥＡＲ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＬＩＶＥ」で「梅澤美波 卒業コンサート」が実施されることが発表された。