石川遼64位、杉浦悠太が今季自己最高15位 A・ドカティが初V、全英OPの出場権獲得
＜Visaアルゼンチンオープン 最終日◇1日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目は、最終ラウンドが終了した。
日本勢は3人が出場し、石川遼と杉浦悠太がともに決勝ラウンドに進出。50位タイで最終日を迎えた石川は4バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「72」と叩き、トータル4アンダー・64位タイで終えた。25位タイから出た杉浦は、7バーディ・2ボギーの「65」をマーク。今季初となる4日間すべて60台をマークし、トータル14アンダー・15位タイでフィニッシュ。今季自己最上位となった。首位で迎えたアリステア・ドカティ（米国）が「65」で回り、トータル22アンダーで逃げ切り、ツアー初優勝を果たした。この優勝により、今年の「全英オープン」（7月16〜19日）への出場権を得た。
