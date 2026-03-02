金谷拓実は今季自己最高17位 N・エチャバリアが通算3勝目、ケプカは復帰後初トップ10
＜コグニザントクラシック 最終日◇1日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、最終ラウンドが終了。日本勢は金谷拓実、平田憲聖、中島啓太の3人が出場した。
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
決勝ラウンドに進出したのは金谷のみ。初日は82位と出遅れたが、2日目に「66」をマークして18位に浮上。3日目も「67」とスコアを伸ばし、12位タイで迎えた最終日は5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの「70」。トータル8アンダー・17位タイで終えた。今季自己最高順位となった。首位と1打差で迎えたニコラス・エチャバリア（コロンビア）が「66」をマーク。トータル17アンダーでツアー通算3勝目を挙げた。2打差2位タイにシェーン・ローリー（アイルランド）、オースティン・スマザーマン、テイラー・ムーア（ともに米国）が続いた。LIVゴルフを離脱し、今年1月の「ファーマーズ・インシュランス・オープン」からPGAツアーに復帰したブルックス・ケプカ（米国）は、トータル10アンダー・9位タイでフィニッシュ。復帰後初のトップ10入りを果たした。今大会には世界ランキング上位10傑が不在とし、日本の松山英樹、久常涼も出場しなかった。賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝したエチャバリアには、172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られた。
