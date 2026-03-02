そんな単純なこと？！なりたいモノになる為に大事な法則とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

そんな単純なこと？！なりたいモノになる為に大事な法則

引き寄せたいものに、先に「なる」

潜在意識に伝わるのは「イメージ」や「感情」です。言葉自体は伝わりませんが、言葉に乗っている「イメージ」や「感情」は潜在意識に届きます。そして、潜在意識に繰り返し何度も届けられた「イメージ」や「感情」は現実化していく性質を持っています。

また、これらの「イメージ」や「感情」、「言葉」などは「エネルギー＝波動・周波数」を持っています。そして、このエネルギーは引き合う性質を持っています。誰もが常になんらかのエネルギーを放っていて、そのエネルギーに共鳴して、またそのエネルギーと似たような出来事を呼び寄せるのが「引き寄せの法則」です。

はい、おわかりいただけましたね。

自分が放っているエネルギーと同じものをまた引き寄せるということは、ほしい現実のエネルギーに、先に自分がなってしまえばいいんですよね!

お金持ちになりたければ、お金持ちのエネルギーになる。そんな単純なことなんです。

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある