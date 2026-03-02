岡本太郎も絶賛の、新潟県で出土した縄文時代の芸術的土器とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

異様な造形で魅了する衝撃のフォルム！？

岡本太郎が叫んだ「なんだ、コレは！」【火焔型土器】

「火焔型土器」（国宝）深鉢形で、胴体に粘土紐がＳ字状か、渦巻状に張り付けられており、上部四か所に突起がある。把手のようだが、鋸の歯状に形づくられ、燃え上がる炎のようにも見えるため、火焔型土器（縄文中期）と名付けられた。

天才画家岡本太郎（1911～96年）が、「これを見たとき、心がひっくり返る思いだった（中略）。こんなに圧倒的な美観にぶつかったことはなかった。全身がぶるぶるふるえあがった」と第一印象を語ったのは有名な話。ほかにも写真家土門拳など多くの芸術家、文化人の称賛を浴びた。

したがって、考古学上の出土物というよりは美術品として注目され、有名になったのだが、平成11年（1999年）6月、「新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器」という名称で国宝に指定された。全部で14点。火焔形土器と似た王冠型土器3点、そのほか多くの土器、土偶、石棒・石皿など40点の出土物も同様に指定されたが、縄文土器の国宝指定は初めてのことだった。

注目されるのは、縄文時代中期を代表する竪穴住居や炉跡などが、環状ないし馬蹄形に配置された集落跡で発見されたこと。この発見は、狩猟採集生活の縄文人が安定した生活環境の中で集落を形成し、定住生活をしていたことを実証した。

約1万年前、氷期が終わったことで大陸と日本列島の間の日本海に暖流が入り、温暖化が進んで植物、動物の生態系が一変。縄文人の食生活も変わり、縄文早期に発生した定住集落が発展し、縄文中期には人口も増大していく。特に新潟県内を南から北へ流れ下る信濃川の両岸段丘上は、恵まれた文化発祥の地として発達。笹山遺跡は、その右岸段丘上にある。

火焔型土器（深鉢形土器）

鶏のトサカのように見える突起を「鶏頭冠」という。火焔型土器の口縁部にはその突起が4つ意匠され、ノコギリ状の鋸歯状突起も施されている。これは火焔型土器に共通する基本形だ。また、胴部に比べて口縁部が大きく広がっているが、これも共通の特徴である。胴部のS字状の渦巻きや粘土紐による逆U字状の模様も共通している。笹山遺跡からは土器のほか、竪穴式住居が確認され、中には囲炉裏、食糧の貯蔵穴なども見つかっている。

新潟県笹山遺跡出土 火焔型土器（深鉢形土器）指定番号1

平成11年（1999年）に国宝指定/新潟県十日町市博物館所蔵

笹山遺跡出土の「火焔形土器」は縄文時代中期（約5000年前）の土器だ。焼け焦げや吹きこぼれ跡があるために煮炊きに使われていたと思われるが、現代では際立った造形美に注目を集めている。笹山遺跡からは火焔形土器4点、王冠型土器3点を中心とした深鉢型土器57点の土器や石器が出土し、平成11年（1999年）新潟県として初、縄文土器としても初の国宝に指定された。中でも指定番号1の火焔型土器は、ワシントンDCやパリ、ロンドンなどに出展されて日本原始美術を代表する土器として絶賛されている。高さ約46.5cm、直径43.8cm。

にゃん太：ねぇワン爺。どうして「火焔型土器」っていうの？

わん爺：そうじゃな。発掘された土器の4つの鶏頭冠突起が燃え上がる炎のようにも見えるというわけで、「火焔型土器」と呼ぶんだの。形状からは「深鉢形土器」だが、出土した場所を取って正式には「新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器」というな。火焔型土器は、およそ信濃川流域を中心とした新潟県域にしか見られないうえに、突起を持つ土器は世界に似た例はなくて、日本独自のものだというな。まぁ、それもすごいが、なんといってもほぼ5000年前の縄文中期の土器が壊れもせず出てきたということかな。

にゃん太：ヘェ～そうなんだ。でも、その「縄文」とかって、誰がそんな名前を付けたの？

わん爺：うむ、東京帝国大学でお雇い教授を勤めていたアメリカの動物学者エドワード・S・モースが、明治10年（1877年）品川区大森で貝塚を発見した。そのときに出土した土器に縄のような紋様が付いていた。そこで「Cord marked pottery」と名付けたわけだが、その日本語訳が「縄文」だ。やがてその名称が定着して土器全体を表すようになり、「縄文時代」と呼ばれるようになった。「縄文」と名付けられた、それもすごいことだな。

