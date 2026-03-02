身につければミスが激減！？ゴルフに必要なクローズドスキルとは！？

ゴルフに必要なクローズドスキルとは！？

クラブのライ角をイメージし右肩を下げながらアドレスに入る

ゴルフに限らずスポーツにミスはつきもの。では、なぜミスが起こるのでしょうか?

おもな原因は、基本的な動作ができていないこと。プロはできているからミスしない。筋力や柔軟性、持久力といった要素は2次的なもので、スイングのエラー動作にはほぼ関与していません。 基本動作を身につけるには、メソッドの前に練習のやり方が重要です。

スポーツのスキルには、クローズドスキルとオープンスキルの2種類があります。クローズドスキルとは、ゴルフ、弓道、ダーツ、ボウリングなど他者に邪魔されないで行う競技で、オープンスキルとは、サッカー、野球、卓球、テニスなど対戦相手がいる競技で必要なスキルです。

前者では再現性の高い動き、後者では体の反射といったものが求められます。クローズドスキルに欠かせないのは基礎の反復練習。できてもできなくても同じことを繰り返すことです。うまくいかないからと、あれこれアレンジをはじめて打球が右へ左へ。これはオープンスキルの訓練なので練習とラウンドが結びつきません。ゴルフは運動神経が形を凌駕しないスポーツなのです。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗