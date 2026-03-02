２日の東京株式市場は大きく売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８７４円安の５万７９７６円と反落。



前週末まで日経平均は４日続伸し、この間に２０００円以上水準を切り上げていたが、きょうは利益確定の動きが顕在化し急速に下値を探る動きとなっている。前週末の米国株市場でＮＹダウが４日ぶりに大幅安となったほか、ナスダック総合株価指数も続落したことでリスク回避ムードが強い。米国とイスラエルはイランへの軍事攻撃に踏み切り、地政学リスクが一段と意識されやすくなっている。中東有事を背景とした原油価格の急上昇も景気敏感株を中心にネガティブに作用している。売り一巡後に押し目買いが機能して下げ渋るかどうかが注目される。



出所：MINKABU PRESS