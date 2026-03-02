「急性リンパ性白血病（ALL）」とは？初期症状から検査・治療法まで詳しく解説

急性リンパ性白血病では、骨髄で異常な細胞が急速に増殖することで正常な血液細胞の産生が妨げられ、貧血、出血傾向、感染症といった特徴的な症状が現れます。これらの症状は日常生活に大きな影響を及ぼすため、早期の発見と適切な対応が重要となります。ここでは、急性リンパ性白血病における代表的な症状について詳しく解説します。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

急性リンパ性白血病の主な症状

急性リンパ性白血病では、骨髄で異常な細胞が急速に増えることで正常な血液細胞の産生が妨げられ、さまざまな症状が現れます。これらの症状は、赤血球、血小板、白血球といった血液成分の減少に起因するものが中心となります。

貧血による症状

骨髄で異常なリンパ球系細胞が増殖すると、正常な赤血球を作る能力が低下します。赤血球は全身に酸素を運ぶ役割を担っているため、その数が減少すると貧血状態となり、身体にさまざまな影響が生じます。

貧血による代表的な症状として、顔色が悪くなる、動悸や息切れを感じやすくなる、疲労感が続く、めまいや立ちくらみが起こりやすくなるといったものが挙げられます。これらの症状は日常生活の中で徐々に強くなることが多く、階段を上るだけで息が切れる、少し動いただけで疲れるといった状態になることもあります。貧血の程度は血液検査におけるヘモグロビン値などを参考に評価されます。数値の基準は年齢や性別、基礎疾患によって異なりますが、急性リンパ性白血病では短期間で進行するため、比較的軽度の数値低下でも強い症状が現れることがあります。

出血傾向による症状

血小板は出血を止める重要な役割を持つ血液成分です。急性リンパ性白血病では、異常細胞の増殖により血小板の産生が抑えられ、血小板減少症を引き起こします。その結果、出血が止まりにくくなり、さまざまな出血症状が現れます。

具体的な症状としては、皮膚に点状出血や紫斑が現れる、鼻血が出やすくなる、歯茎から出血しやすくなる、生理の出血量が増加する、少しぶつけただけで大きなあざができるといったものがあります。点状出血は針で刺したような小さな赤い斑点で、主に下肢に多く見られます。紫斑はより大きな出血斑で、押しても色が変わらない点が特徴です。重症の場合には、消化管出血や脳出血といった重篤な合併症を引き起こす可能性もあるため、血小板数が非常に低い状態では特に注意が必要とされています。一般に血小板数が著しく低下すると出血のリスクが高まりますが、出血の起こりやすさは数値だけでなく、全身状態や合併症の有無によっても左右されます。

感染症にかかりやすくなる症状

白血球は身体を外敵から守る免疫システムの中心的な役割を果たしていますが、急性リンパ性白血病では正常な白血球の産生が抑制されます。特に好中球と呼ばれる細菌感染から身体を守る白血球が減少することで、感染症にかかりやすくなります。

発熱は感染症の代表的なサインであり、38度以上の発熱が続く場合には注意が必要です。また、のどの痛みや咳、皮膚の感染症、口内炎が治りにくいといった症状も見られます。好中球数が500/μL以下になると重篤な感染症のリスクが高まり、迅速な対応が求められます。感染源としては、細菌だけでなく真菌やウイルスも含まれ、通常では問題にならない弱毒性の病原体による日和見感染症が起こることもあります。そのため、発熱や感染症状が現れた場合には早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることが重要です。

まとめ

急性リンパ性白血病は、早期発見と適切な治療開始が予後を左右する重要な疾患です。貧血症状、出血傾向、感染症にかかりやすくなるといった症状に加え、原因不明の発熱や倦怠感、骨の痛みなどが続く場合には、速やかに医療機関を受診することが大切です。診断には血液検査や骨髄検査が必須であり、染色体や遺伝子の異常を詳しく調べることで、適した治療方針を決定することができます。

治療は化学療法を中心に、寛解導入療法、地固め療法、維持療法という段階を経て進められ、高リスク群では造血幹細胞移植も検討されます。近年では分子標的薬や免疫療法といった新しい治療法も登場し、治療成績の向上が期待されています。ただし、治療効果や副作用には個人差があり、年齢、基礎疾患、遺伝子異常のタイプなどによって治療内容や予後は異なります。気になる症状がある場合には、専門の医療機関で相談されることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「急性リンパ性白血病/リンパ芽球性リンパ腫」

日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版」