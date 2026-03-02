「こんなに買っちゃってんだから、先に入れてくれない!?」レジの行列に割り込みたいおばさんvs非常識な行動に活を入れる若者【インタビュー】
スーパーのレジに並んでいたときのこと。長蛇の列の先頭の方で、レジの列に割り込もうとするおばさんがいた。理由として「こんなに買っちゃってんだから、先に入れてくれない!?」というのだが…？マメ美(@mamemi7184)さんの実録漫画『ほんとにあったレジの話』を紹介するとともに話を聞く。
【実話】『ほんとにあったレジの話』
■「みんな並んで待ってるので、列の後ろに並んでくださいね」と断ったが!?
混雑するスーパーでレジに長蛇の列ができていた。マメ美さんが並んで順番を待っていると、先頭のほうにおばさんが現れ、「先にやってもいいかい？」と男性に言った。言われた意味がわからずに聞き返すと、「こんなに買っちゃってんだから、先入れてくれない!?」と言うのだ。驚きながらも男性が、「みんな並んで待ってるので、列の後ろに並んでくださいね」と言うと、おばさんは「あんたが代わってくれないの？」とごねた。男性が断るとチッと舌打ちをして、その場を移動した。
■次はマメ美さんの前に並んでいる男性にカートごと体当たり!?
次にマメ美さんの前に並んでいる男性がターゲットとなった。おばさんは「入れてくれ」と言わんばかりの態度で、カートごと男性にぶつかった。カートのタイヤが男性の靴を踏みつけている。不機嫌な顔をしている男性はさきほどのやり取りを一部始終見ていたこともあってか、ため息をつき「人の足を踏みつけてまで割り込みたいなら、どうぞ」と言う。そのうえで、そこまでして割り込みたいおばさんの生きざまを一喝。「そそくさと退散したのはおそらく自分より若い人に『生き方』を否定されたからかな〜、と個人的には思いました」とマメ美さん。おばさんを一喝するときの男性の語彙力や冷静な判断に感銘を受けたと話す。言われたおばさんは、真っ赤になって退散した。
■本当にこんな人がいるとは思わなかった！
――マメ美さんが漫画を投稿するようになったきっかけを教えてください。
育児漫画を趣味で描いていたら、友人にInstagramで描けば？と勧められて始めました。
――レジの列に割り込まれたり、営業電話とのやり取り、田んぼに落ちたおばあさんなど、なかなか体験しない体験をされていますね。
レジに割り込まれるとか、怪しい電話がかかってくる…こういうのは案外身近に起こりうる話だと思います。だけど、自分ではなかなかできない対応を目の前で見れたので「漫画に描こう！」と思いました。田んぼに落ちたおばあさんは友人の体験談ですが、なかなかないですよね(笑)。
――強烈なおばあさんは最終的に最後の列に並んだのでしょうか？再び会うことはありませんでしたか？
人が多かったので、最後までは見えなかったんですが、違う列に並んだとは思います…！たぶん(笑)！
――エッセイ漫画を描くうえで、何か気をつけていることはありますか。
わかりやすく、読みやすく、視覚的に入りやすく…。SNSって流れてくる量が多いので、とりあえずそこを意識しています。描いていて「漫画で状況を伝えるって思っていたより大変なんだなぁ…」と感じました。
――そのほかにどのような漫画を描いていますか。
moopenで育児漫画を連載するほか、ほかのサイトで漫画を描いたり、たまに趣味の漫画を描いてます！
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
