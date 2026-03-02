カラフルで可愛い！！！【3COINS】食卓がぐっと華やかに♡「新作食器」

【3COINS（スリーコインズ）】から、毎日の食卓をパッと明るく彩ってくれる新作食器が登場しました！ バイカラーのモダンな色づかいが特徴で、いつものメニューを盛り付けるだけでカフェのような雰囲気を演出できます。レンジや食洗機にも対応。シリーズで揃えたくなる魅力的なラインナップをご紹介します。

メイン料理が映える！「ラインプレート：24cm」

直径約24cmとゆとりのあるサイズ感が嬉しい「ラインプレート：24cm」。ハンバーグやパスタなどのメインディッシュはもちろん、サラダや副菜を添えたワンプレートランチにも活躍の予感◎ 家族で囲む食卓の大皿としても使い勝手が良く、色違いで並べればより華やかさがアップしそうです。

お菓子をのせるのにぴったり！ 愛らしい「ライン豆皿」

プレートとお揃いのデザインで仕上げられた「ライン豆皿」は、ちょっとしたお菓子をのせるのに最適。好みのお菓子を添えてティータイムを楽しんだり、コーヒーに添える砂糖置きにしたりと、さまざまな使い方ができそう。直径約9cmのコンパクトなサイズ感ながら、バイカラーのアクセントが効いていて、食卓に彩りを与えてくれる名脇役として活躍してくれるかも。

