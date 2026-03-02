明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、体調に大きな変化でまさかの事態
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第107回）が3月3日に放送される。
【写真】心配してトキに寄り添う司之介
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第107回あらすじ
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から“フィリピンに行って滞在記を書いてみないか”と手紙で誘われたヘブン。トキへの英語のトレーニングにも力が入る。しかし、トキもがんばってはいるが、なかなか英語は上達しない。
そんなある日、ヘブンとトキは涙を流す永見（大西信満）の姿を目撃する。さらに、ヘブンが出勤中、トキは突然倒れてしまう…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
