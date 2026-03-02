中尾明彩、TRUSTAR所属を発表 『2026ミス・ティーン・ジャパン』でフォトジェニック賞
芸能プロダクションTRUSTAR（トラスター）は2日、「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩（15）が1日付けで所属したことを発表した。
【写真】圧倒的なスタイルを披露した中尾明彩
中尾は2011年2月2日、鹿児島県生まれ。「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞した。圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器にモデル・俳優を目指す。
■中尾明彩コメント
いつも応援してくださっている皆さまへ
この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。
中尾明彩（なかおめいさ）です。
私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。
今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。応援、よろしくお願いいたします。
【写真】圧倒的なスタイルを披露した中尾明彩
中尾は2011年2月2日、鹿児島県生まれ。「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞した。圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器にモデル・俳優を目指す。
いつも応援してくださっている皆さまへ
この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。
中尾明彩（なかおめいさ）です。
私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。
今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。応援、よろしくお願いいたします。