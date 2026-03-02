TRUSTAR所属を発表した中尾明彩

　芸能プロダクションTRUSTAR（トラスター）は2日、「2026ミス・ティーン・ジャパン」フォトジェニック賞を受賞した中尾明彩（15）が1日付けで所属したことを発表した。

　中尾は2011年2月2日、鹿児島県生まれ。「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞を受賞した。圧倒的なスタイルと透明感、AIを連想させるような造形を武器にモデル・俳優を目指す。

■中尾明彩コメント

いつも応援してくださっている皆さまへ

この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。
中尾明彩（なかおめいさ）です。

私は幼い頃から憧れていたモデルや女優という夢を叶える為に、さまざまな挑戦をしてきました。その中で昨年出場した「2026ミス・ティーン・ジャパン」でフォトジェニック賞というSNSを通じた賞を受賞させて頂きました。

今後は皆さまの目にとまる女性を目指し、さまざまな場面で活躍出来るように頑張っていきます。応援、よろしくお願いいたします。