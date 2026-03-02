ワンコの大好きなおもちゃを洗濯した後に、物干しで乾かしていたら…？ワンコがおもちゃを助け出そうとする様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で9万5000回再生を突破しています。

干されているおもちゃを助けたい！

Instagramアカウント「chapo0526」に投稿されたのは、シーズーの「ちゃぽ」ちゃんのおもちゃを洗濯した日の様子です。

飼い主さんはおもちゃを綺麗に洗った後で、物干しに乗せて乾かしていたそう。するとおもちゃが干されているのを見つけたちゃぽちゃんが、「なんであんなところに？」と心配そうに寄って行ったとか。

ちゃぽちゃんは後ろ足で立ち上がってお手々を伸ばしますが、おもちゃには全然届きません。それでも諦めずに物干しの周りをウロウロし、「く～ん」と切ない声で鳴きながら再び立ち上がります。

おもちゃはちゃぽちゃんがお家に来た時から一緒にいる相棒のような存在とのことなので、なんとかして助け出したいのでしょう。

ワンコの健気な様子が愛おしい

ちゃぽちゃんはおもちゃがよく見える位置に移動したかと思うと、「きゅーんっ」と高い声で鳴いたそう。その後も背伸びをしたり物干しを引っ掻いたりしながら、おもちゃを呼ぶように何度も鳴き声を上げていたとか。

普段はめったに吠えないというちゃぽちゃんですが、大切なおもちゃと離れて過ごすのは寂しくて、乾くまで静かに待っていることなどできないよう。「今すぐ助けてあげたい！」という思いが伝わってくる健気な様子は、胸がきゅんっと締めつけられるほど愛おしいですね。

おもちゃを渡してあげたら…

飼い主さんはオヤツを食べさせてちゃぽちゃんの気をそらし、ちゃんとおもちゃが乾いてから「どうぞ」と渡してあげたとか。

するとちゃぽちゃんはおもちゃの匂いをクンクンと嗅いで無事かどうか確かめた後で、「これからはずっと一緒だよ」とばかりに抱えてくつろぎ始めたそうですよ。ちゃぽちゃんとおもちゃの友情は、多くの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「かわいい」「一生懸命呼んでますね」「寂しかったんだね。また一緒に遊べてよかったね」といったコメントが寄せられています。

