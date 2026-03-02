今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月2日（月）〜3月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月2日（月）〜3月8日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、精神的な支えや応援してくれる人がいることを改めて実感できるようです。難しいものに挑戦するときなど、1人ではないことを思い出してみて。恋愛面も、好きな人の励ましでどんなことでも頑張れそう。推しメンがいるのも◎ 自分を元気づけてくれる存在を大切にして、良い関係性を築いていくと良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
自分と同じスペックを相手に求めすぎないように気を付けましょう。自分に対しても厳しくなりすぎず、甘やかすのも大事。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
