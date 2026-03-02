WEB検索が不調を招く「心気症」とは？何気ないWEB検索がサイバー心気症に繋がる！？【健康図解 毒出し】

WEB検索が不調を招く「心気症」とは？何気ないWEB検索がサイバー心気症に繋がる！？

症状を検索しただけなのに・・・・・・

色々な情報をスマートフォンやパソコンでさっと検索。とても便利ですが、この手軽さが心の毒を招いてしまう恐れがあります。痛みや不快感が続くとき、症状をネットで検索したことはありませんか。それで解消できればよいのですが、予想もしなかった病気、仮に大腸がんの初期症状にあてはまったとすると、「自分は大腸がんなのだ」と思い込み、病気のことしか考えられなくなってしまいます。

すると、心配を加速させてしまう情報ばかりが目に入るようになり、その心理状態が、実際に身体症状を引き起こすことさえあるのです。こうした、目に入った情報が原因で極度に心配し、不安にとらわれてしまう「サイバー心気症」が非常に増えています。

サイバー心気症の改善に有効なのは、スマートフォンやテレビといった不安をあおる情報源を絶つこと。さらに、質のよい睡眠や食養生やで自律神経を整えると、ほとんどのケースは改善します。実際に医療機関を受診するのも1つの解決方法です。本当に病気なら早期治療ができ、そうでない場合は「病気ではない」と知ることで、心の平安を取り戻すことができます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文