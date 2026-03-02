東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.05 高値156.23 安値155.54
157.03 ハイブレイク
156.63 抵抗2
156.34 抵抗1
155.94 ピボット
155.65 支持1
155.25 支持2
154.96 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1812 高値1.1827 安値1.1789
1.1868 ハイブレイク
1.1847 抵抗2
1.1830 抵抗1
1.1809 ピボット
1.1792 支持1
1.1771 支持2
1.1754 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3482 高値1.3508 安値1.3440
1.3581 ハイブレイク
1.3545 抵抗2
1.3513 抵抗1
1.3477 ピボット
1.3445 支持1
1.3409 支持2
1.3377 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7693 高値0.7746 安値0.7672
0.7809 ハイブレイク
0.7778 抵抗2
0.7735 抵抗1
0.7704 ピボット
0.7661 支持1
0.7630 支持2
0.7587 ローブレイク
