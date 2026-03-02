東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.05　高値156.23　安値155.54

157.03　ハイブレイク
156.63　抵抗2
156.34　抵抗1
155.94　ピボット
155.65　支持1
155.25　支持2
154.96　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1812　高値1.1827　安値1.1789

1.1868　ハイブレイク
1.1847　抵抗2
1.1830　抵抗1
1.1809　ピボット
1.1792　支持1
1.1771　支持2
1.1754　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3482　高値1.3508　安値1.3440

1.3581　ハイブレイク
1.3545　抵抗2
1.3513　抵抗1
1.3477　ピボット
1.3445　支持1
1.3409　支持2
1.3377　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7693　高値0.7746　安値0.7672

0.7809　ハイブレイク
0.7778　抵抗2
0.7735　抵抗1
0.7704　ピボット
0.7661　支持1
0.7630　支持2
0.7587　ローブレイク