東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7118 高値0.7132 安値0.7087
0.7183 ハイブレイク
0.7157 抵抗2
0.7138 抵抗1
0.7112 ピボット
0.7093 支持1
0.7067 支持2
0.7048 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5998 高値0.6005 安値0.5971
0.6046 ハイブレイク
0.6025 抵抗2
0.6012 抵抗1
0.5991 ピボット
0.5978 支持1
0.5957 支持2
0.5944 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3640 高値1.3685 安値1.3625
1.3735 ハイブレイク
1.3710 抵抗2
1.3675 抵抗1
1.3650 ピボット
1.3615 支持1
1.3590 支持2
1.3555 ローブレイク
