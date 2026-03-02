東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7118　高値0.7132　安値0.7087

0.7183　ハイブレイク
0.7157　抵抗2
0.7138　抵抗1
0.7112　ピボット
0.7093　支持1
0.7067　支持2
0.7048　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5998　高値0.6005　安値0.5971

0.6046　ハイブレイク
0.6025　抵抗2
0.6012　抵抗1
0.5991　ピボット
0.5978　支持1
0.5957　支持2
0.5944　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3640　高値1.3685　安値1.3625

1.3735　ハイブレイク
1.3710　抵抗2
1.3675　抵抗1
1.3650　ピボット
1.3615　支持1
1.3590　支持2
1.3555　ローブレイク