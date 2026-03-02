ＮＹ原油時間外 急騰、1バレル74ドル台半ば ホルムズ海峡が事実上封鎖 ＮＹ原油時間外 急騰、1バレル74ドル台半ば ホルムズ海峡が事実上封鎖

ＮＹ原油時間外 急騰、1バレル74ドル台半ば ホルムズ海峡が事実上封鎖



東京時間08:03現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝74.51（+7.49 +11.18%）



NY原油は時間外で急騰、先週末の米国イスラエルによるイラン攻撃を受け急騰している。



米国とイスラエルは先週末イランに対して大規模攻撃を開始、イラン最高指導者のハメネイ師が死亡した。トランプ米大統領は「全ての目標が達成されるまで戦闘を継続する」と表明。



ホルムズ海峡が事実上封鎖された状態だと報じられている。速やかに再開されなければ1バレル＝100ドルにまで上昇するとの見方もある。



OPEC+8カ国は増産開始で合意したがホルムズ海峡が使えなければ意味がない。先週末、OPEC+8カ国は4月に日量20万6000バレルの増産再開で合意した。



米シティは今週の原油先物価格予想を80ドル～90ドルに上方修正。

