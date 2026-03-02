米株価指数先物 急落、米イラン紛争 利下げペース鈍化の可能性も 米株価指数先物 急落、米イラン紛争 利下げペース鈍化の可能性も

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 急落、米イラン紛争 利下げペース鈍化の可能性も



東京時間08:14現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48448.00（-552.00 -1.13%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6820.50（-68.50 -0.99%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24737.25（-267.50 -1.07%）



米株価指数は時間外で急落、米イラン軍事衝突を受けリスク回避の売りが広がっている。



米国とイスラエルは先週末イランに対して大規模攻撃を開始、イラン最高指導者のハメネイ師が死亡した。トランプ米大統領は「全ての目標が達成されるまで戦闘を継続する」と表明。



原油高がインフレ再加速につながる恐れがある。エコノミストによると原油価格が1バレル100ドルに達すると、世界的なインフレを0.6～0.7ポイント押し上げ可能性があると指摘。紛争長期化で原油高騰なら米国の利下げペースが鈍化する可能性がある。



ホルムズ海峡が事実上封鎖された状態だと報じられており、速やかに再開されなければ原油価格は1バレル＝100ドルにまで上昇するとの見方もある。米シティは今週の原油先物価格予想を80ドル～90ドルに上方修正した。

外部サイト